Putin atacă Europa într-un discurs dur: Occidentul este în „degradare civilizațională”. Rusia vrea pace, dar și teritorii

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis miercuri mesaje dure la adresa Europei și a Occidentului.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis miercuri mesaje dure la adresa Europei și a Occidentului, într-un discurs susținut la reuniunea extinsă a Colegiului Ministerului Apărării. Liderul de la Kremlin a vorbit atât despre evoluția războiului din Ucraina, cât și despre relațiile Rusiei cu Uniunea Europeană și NATO.
Putin a reluat retorica potrivit căreia Occidentul traversează o „degradare civilizațională”, afirmând că în Europa „nu mai există civilizație, ci doar o degradare continuă”. Declarația se înscrie în narațiunea ideologică promovată de Kremlin, cunoscută sub conceptul „lumea rusă”, folosită pentru a transforma conflictul din Ucraina într-un război cultural și spiritual.
În debutul discursului, Vladimir Putin a lăudat armata rusă, susținând că aceasta deține inițiativa strategică pe întreg frontul. Potrivit liderului rus, în 2025 trupele Moscovei ar fi „eliberat” peste 300 de așezări ucrainene, inclusiv orașe fortificate. El a vorbit și despre implicarea soldaților nord-coreeni, care ar fi luptat „umăr la umăr” cu trupele ruse și ar fi participat la operațiuni de deminare.
În același timp, Putin a afirmat că Rusia preferă o soluție diplomatică pentru încheierea conflictului, însă doar dacă sunt abordate „cauzele profunde” ale războiului. În caz contrar, a avertizat că Moscova va recupera „teritoriile sale istorice” prin mijloace militare.
Deși a invocat ideea păcii, liderul de la Kremlin a respins temerile europene privind un posibil război cu Rusia, pe care le-a catalogat drept „prostii” și „minciuni” menite să provoace isterie. Totuși, printre teritoriile considerate de Rusia drept „istorice” se numără și statele baltice, membre NATO și ale Uniunii Europene.
Putin a respins și avertismentele lansate recent de liderii occidentali privind un posibil atac rusesc asupra NATO până în 2030. El a susținut că politicienii europeni folosesc aceste scenarii pentru a justifica creșterea cheltuielilor militare.
La rândul său, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat că NATO se pregătește activ pentru o confruntare cu Rusia în anii următori, iar accelerarea înarmării Alianței arată, în opinia Moscovei, intenția de a continua tensiunile militare și după 2025.
În final, Vladimir Putin a vorbit despre dorința Rusiei de a construi un sistem de securitate „unificat” în Eurasia și a salutat dialogul cu noua administrație americană. În schimb, a criticat conducerea majorității statelor europene și a reiterat necesitatea creării unei zone tampon de securitate între Rusia și Ucraina, idee respinsă până acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.