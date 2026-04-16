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Nicolae Vlahu (senator AUR): „După aproape doi ani, CCR inventează motive pentru anularea alegerilor. Românii nu mai pot fi păcăliți”
Nicolae Vlahu (senator AUR)
„La aproape doi ani de la anularea alegerilor prezidențiale – una dintre cele mai controversate decizii din istoria recentă a României – președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, vine acum, în cadrul unui interviu, cu o serie de „explicații” despre motivele care ar fi stat la baza acestei hotărâri”, spune Nicolae Vlahu.
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