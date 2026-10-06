Tânăr de 27 de ani, agresat în Potcoava. A ajuns la spital, iar polițiștii au deschis dosar penal

Un tânăr de 27 de ani din Potcoava, Olt, a ajuns la spital după ce ar fi fost agresat în urma unui conflict. Poliția a deschis dosar penal.
Un tânăr de 27 de ani din Potcoava, județul Olt, a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Slatina după ce ar fi fost agresat într-o locuință, în urma unui conflict spontan. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și continuă cercetările.
Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 4 octombrie 2026, în jurul orei 09:00. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Potcoava au fost sesizați prin numărul de urgență 112 de o femeie care a anunțat că fiul său ar fi fost agresat fizic.
Tânăr agresat într-o locuință din Potcoava
Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că tânărul de 27 de ani se afla la domiciliul unui bărbat de 47 de ani, din Potcoava.
Între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan, iar bărbatul de 47 de ani l-ar fi agresat fizic pe tânăr.
În urma incidentului, victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.
Polițiștii din Olt au deschis dosar penal
În urma agresiunii, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.
Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.
Deocamdată, cazul se află în etapa cercetărilor, iar circumstanțele exacte ale conflictului urmează să fie stabilite de oamenii legii.
Victima nu a depus, deocamdată, plângere
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, tânărului i-au fost aduse la cunoștință drepturile prevăzute de lege.
Victima a declarat că, pentru moment, nu dorește să formuleze plângere prealabilă împotriva bărbatului de 47 de ani, însă și-a rezervat dreptul de a face acest lucru ulterior.
Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de agresiunea produsă în Potcoava.
Persoanele implicate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege pe durata procedurilor judiciare.