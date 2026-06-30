Politica· 2 min citire

Două săptămâni de pauză în negocierile pentru noul Guvern. Se discută din nou o coaliție fără USR

Scris de Daniel Onescu Publicat: 30 iun. 2026, 12:45

Negocierile pentru formarea noului Guvern intră într-o perioadă de pauză. Potrivit unor surse, liderii partidelor nu vor mai purta discuții în următoarele două săptămâni, iar negocierile ar urma să fie reluate ulterior, cu implicarea președintelui Nicușor Dan, potrivit Realitatea PLUS.

Potrivit unor surse, în perioada următoare nu vor mai avea loc negocieri între liderii partidelor din coaliție. Decizia ar avea ca scop detensionarea situației, astfel încât să nu mai existe atacuri politice sau discuții aprinse. În acest interval, fiecare partid ar urma să își reevalueze poziția, iar negocierile ar putea fi reluate peste una sau două săptămâni, practic de la zero, în condițiile în care până acum nu s-a ajuns la un consens.

Nicușor Dan ar urma să reia discuțiile cu liderii partidelor

În această perioadă, președintele Nicușor Dan ar putea lua din nou legătura cu liderii politici pentru a vedea dacă și-au schimbat poziția și dacă există șanse pentru deblocarea negocierilor. Potrivit informațiilor apărute, obiectivul rămâne formarea unui nou Guvern până la sfârșitul lunii iulie. În acest context, este posibilă convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votul de învestitură.

Pe lângă varianta unui guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu, în discuții a revenit și scenariul refacerii coaliției de guvernare fără USR. Totodată, a apărut și numele lui Alexandru Nazare ca posibilă variantă pentru funcția de premier. Sursele citate susțin că o coaliție fără USR este un scenariu acceptat atât de PSD, cât și de UDMR și că această variantă ar putea fi analizată atunci când negocierile vor fi reluate.

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