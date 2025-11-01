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Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu, sprijin din partea blocului suveranist: „Ne luăm Capitala înapoi și după aceea ne luăm și țara înapoi” - LIVE
Anca Alexandrescu, sprijin din partea blocului suveranist: „Ne luăm Capitala înapoi și după aceea ne luăm și țara înapoi” - LIVE
Anca Alexandrescu va primi sprijin din partea AUR și al PNȚCD pentru candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei.
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