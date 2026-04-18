Vremea se schimbă radical sâmbătă, 18 aprilie. Județele unde scad temperaturile și apar ploile

Sursă: Realitatea.net

Prognoza meteo 18 aprilie 2026. Vremea se răcește ușor în majoritatea regiunilor, însă temperaturile rămân apropiate de normalul calendaristic.

Ziua de 18 aprilie aduce o schimbare de bătăie a vântului în România, marcată de o scădere a valorilor termice față de intervalul anterior. Deși soarele își va face apariția, cerul va prezenta înnorări accentuate în sudul, centrul și estul teritoriului. Atmosfera va deveni instabilă mai ales în a doua parte a zilei, când aversele vor mătura local regiuni precum Oltenia, Muntenia și Moldova. Nici locuitorii din Transilvania sau Dobrogea nu vor fi complet feriți de precipitații, deși acolo ploile se vor manifesta pe arii mai restrânse.

În zonele sudice, instabilitatea ar putea fi acompaniată de descărcări electrice și, izolat, de căderi de grindină. La munte, iarna pare să mai dea câteva semne de viață; în zonele înalte, precipitațiile se vor transforma și vor lua forme mixte.

Vânt puternic și zonele vizate de răcire

Dinamicile atmosferice vor fi amplificate de intensificările vântului, care va sufla cu putere în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, unde rafalele vor atinge viteze de până la 65 km/h. Condițiile devin însă cu adevărat aspre în zona montană, în special în Carpații de Curbură, unde vântul va sufla tare, atingând pragul de 80 km/h. În restul țării, vântul va rămâne în general moderat.

Din punct de vedere termic, maximele se vor situa între 13 și 23 de grade, în timp ce noaptea va aduce minime cuprinse între 0 și 10 grade. Locuitorii din zonele joase și depresiuni trebuie să fie atenți la condițiile de brumă spre finalul intervalului, în timp ce în sud și est se poate instala ceața.

Instabilitate în Capitală

Bucureștenii vor resimți și ei această ușoară instabilitate a vremii. Cerul Capitalei va fi temporar noros, fiind așteptate averse, posibil moderate cantitativ, în special după-amiaza și seara. Temperaturile în București vor urca până la pragul de 17–19 grade, urmând ca pe parcursul nopții să coboare până la 7–9 grade, sub un vânt care va sufla slab până la moderat.

Tendințe pentru finalul lunii aprilie

Privind spre viitorul apropiat, specialiștii ANM estimează că până pe 20 aprilie, vestul și centrul țării se vor bucura de temperaturi mai ridicate decât mediile obișnuite, în timp ce restul regiunilor vor rămâne în limitele normale. Totodată, cantitățile de ploaie vor fi, la nivel național, mai reduse decât media perioadei.

Ulterior, între 20 și 27 aprilie, regimul termic și precipitațiile vor reveni la valorile climatologice specifice, promițând o perioadă echilibrată în majoritatea regiunilor. Pentru sfârșitul lunii aprilie și debutul lunii mai, prognoza indică o nouă creștere ușoară a temperaturilor, în special în județele din vest, în timp ce ploile vor rămâne, în general, în jurul normalului sau chiar sub acesta.