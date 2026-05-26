Putin oferă un nou stimulent pentru recrutare: datoriile militarilor trimiși în Ucraina, șterse prin lege

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat o nouă lege prin care anumite datorii financiare ale persoanelor care se înrolează pentru a lupta în Ucraina pot fi anulate, într-o nouă măsură menită să stimuleze recrutarea pentru front.

Potrivit noilor prevederi, persoanele care semnează un contract cu armata rusă începând cu 1 mai 2026 pot beneficia de ștergerea unor datorii de până la 10 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 120.000 de euro, dacă împotriva lor existau deja proceduri de recuperare a creanțelor.

Măsura poate fi extinsă și asupra soțului sau soției persoanei care semnează contractul militar.

Pentru a beneficia de această facilitate, contractul trebuie să fie încheiat pentru cel puțin un an și să prevadă participarea la ceea ce Kremlinul continuă să numească „operațiunea militară specială”, termenul utilizat de autoritățile ruse pentru conflictul din Ucraina.

De la începutul războiului declanșat în februarie 2022, Rusia a introdus mai multe stimulente pentru atragerea de personal militar, inclusiv salarii ridicate și diferite beneficii sociale.

În paralel, autoritățile ruse încearcă să sprijine integrarea militarilor care revin de pe front, inclusiv prin facilitarea accesului către anumite poziții profesionale și oportunități de avansare socială.

Măsura vine într-un context în care economia rusă continuă să suporte presiunea costurilor asociate conflictului, iar resursele destinate sectorului militar rămân o prioritate strategică pentru Kremlin.