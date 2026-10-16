Trump, atac la adresa lui Zelenski: „Nu sunt un mare fan al lui”. Relațiile dintre SUA și Ucraina se tensionează

Președintele american Donald Trump a criticat din nou conducerea Ucrainei și a declarat că nu este un susținător al lui Volodimir Zelenski, pe care îl consideră mai dificil de abordat în negocieri decât pe Vladimir Putin.
Declarațiile, făcute într-un interviu acordat postului Newsmax și publicat pe 15 octombrie, vin pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Kiev, generate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești și de acordul privind exporturile de motorină rusească.
Trump susține că Zelenski nu vrea să încheie războiul
În interviu, liderul de la Casa Albă a pus sub semnul întrebării disponibilitatea președintelui ucrainean de a ajunge la un acord cu Rusia.
„Zelenski nu este o persoană cu care să fie ușor să negociem”, a afirmat Trump, susținând că liderul ucrainean declară că își dorește pacea, dar nu face suficient pentru a ajunge la o înțelegere.
Președintele american a afirmat, de asemenea, că îi este mai greu să negocieze cu Zelenski decât cu Vladimir Putin. Trump a reluat și ideea organizării unor alegeri prezidențiale în Ucraina, deși scrutinul nu a fost organizat în timpul legii marțiale.
Atacurile asupra rafinăriilor rusești, un nou motiv de dispută
Trump a criticat reluarea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere din Rusia. În opinia sa, loviturile asupra rafinăriilor contribuie la creșterea prețurilor globale la energie.
Declarațiile au venit după ce Ucraina a reluat atacurile asupra unor obiective energetice rusești, argumentând că Moscova a continuat să lovească infrastructura energetică ucraineană, în pofida discuțiilor privind un armistițiu.
Kievul susține că are dreptul să lovească obiective care contribuie la finanțarea efortului militar rus. Trump a cerut însă Ucrainei să evite atacurile asupra rafinăriilor și a afirmat că există alte ținte care pot fi vizate.
Acordul privind motorina rusească amplifică tensiunile
Relațiile dintre Washington și Kiev s-au deteriorat și după anunțarea unui acord care ar permite exportul de motorină rusească pe piețele internaționale, în pofida sancțiunilor impuse Moscovei după invazia Ucrainei.
Volodimir Zelenski a criticat înțelegerea, susținând că veniturile obținute din vânzarea combustibililor pot ajuta Rusia să finanțeze războiul. Liderul ucrainean și-a exprimat, de asemenea, dezamăgirea față de poziția administrației americane.
În paralel, Kievul a reclamat continuarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și a cerut aliaților să mențină sprijinul militar.
Relațiile dintre Washington și Kiev, într-un moment dificil
Declarațiile lui Trump se înscriu într-o serie de dispute publice privind strategia de încheiere a războiului, sprijinul militar american și condițiile în care ar putea fi negociată pacea.
În timp ce administrația de la Washington insistă asupra necesității unui acord, conducerea ucraineană avertizează că o înțelegere care nu oprește atacurile rusești și nu oferă garanții de securitate ar putea lăsa țara vulnerabilă.
Până în prezent, tensiunile dintre cei doi lideri nu au dus la anunțarea unui acord concret care să pună capăt războiului.