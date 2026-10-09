Tragedie în Dolj: un bărbat a murit după ce o grindă de beton a căzut peste excavatorul pe care îl conducea

Un bărbat a murit vineri, 9 octombrie 2026, în municipiul Băilești, județul Dolj, după ce o grindă de beton s-a prăbușit peste excavatorul în care se afla.
Accidentul s-a produs în timpul unor lucrări de demolare, iar la sosirea echipajelor de salvare victima nu mai prezenta semne vitale. Pompierii au mobilizat mai multe echipaje și echipamente speciale pentru a putea scoate trupul bărbatului din utilaj.
Grinda de beton a căzut peste excavator
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, incidentul a avut loc în Băilești, în timp ce se desfășurau lucrări de demolare.
O grindă de beton s-a prăbușit peste excavatorul în care se afla bărbatul, surprinzându-l în interiorul utilajului. În urma impactului, victima a murit.
Intervenție dificilă pentru pompieri
La locul accidentului au fost trimise echipaje de la Secția de Pompieri Băilești, cu două autospeciale de stingere, precum și un echipaj de prim ajutor și o echipă de descarcerare de la Detașamentul 1 de Pompieri Craiova.
Din cauza complexității intervenției și a dificultăților întâmpinate la extragerea victimei, pompierii au solicitat sprijin suplimentar. La fața locului a fost mobilizat și containerul Multirisc de la Detașamentul 2 de Pompieri Craiova.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările accidentului
Operațiunile au fost îngreunate de poziția utilajului și de structura prăbușită peste acesta. Echipele de intervenție au acționat pentru extragerea victimei în condiții de siguranță.
Împrejurările exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente. Deocamdată, nu au fost comunicate public informații suplimentare despre identitatea bărbatului sau despre cauzele prăbușirii grinzii.