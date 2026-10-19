România, în alertă din cauza dronelor. Bilanțul MApN pentru 2026: zeci de incidente și șase aparate doborâte
România, în alertă din cauza dronelor
MApN raportează 97 de atacuri în apropierea graniței României în 2026, 77 de intervenții aeriene și șase drone doborâte. Bilanțul incidentelor de securitate.
Incidentele provocate de drone în apropierea graniței cu Ucraina continuă să pună presiune asupra sistemului de apărare al României. De la începutul anului 2026, autoritățile au raportat 97 de atacuri în apropierea frontierei, 77 de intervenții aeriene și 35 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim. Șase drone care au intrat în spațiul aerian național au fost doborâte, iar alte 44 de drone sau fragmente au fost descoperite și neutralizate pe teritoriul țării, potrivit datelor Ministerului Apărării Naționale (MApN).
Situația de securitate de la granița României rămâne tensionată, pe fondul atacurilor desfășurate de Rusia asupra infrastructurii ucrainene din apropierea Dunării și a Mării Negre. Efectele conflictului continuă să se resimtă în regiune, iar autoritățile române monitorizează permanent spațiul aerian și zonele de frontieră.
Cel mai recent incident din bilanțul prezentat de MApN a avut loc sâmbătă, 17 octombrie 2026, când două drone au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, în zona Mării Negre, în apropiere de Sulina.
Două drone doborâte de avioanele F-16 în apropiere de Sulina
În timpul incidentului din 17 octombrie, aeronavele militare românești au intervenit pentru interceptarea a două drone de proveniență rusească, după ce acestea au pătruns în spațiul aerian național.
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, primul aparat a fost interceptat la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina, la scurt timp după intrarea în spațiul aerian al României. A doua dronă a fost doborâtă câteva minute mai târziu, tot în apropierea litoralului românesc.
Intervenția face parte din operațiunile de supraveghere și apărare desfășurate de Forțele Aeriene Române în contextul intensificării atacurilor asupra obiectivelor ucrainene din apropierea graniței.
Câte incidente cu drone au fost înregistrate în România în 2026
Datele MApN pentru primele nouă luni și jumătate ale anului indică o activitate intensă în zona de frontieră. Autoritățile au monitorizat 97 de atacuri desfășurate în apropierea graniței României, iar aeronavele militare au fost ridicate de la sol în 77 de situații.
În același interval, au fost consemnate 35 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim, iar șase drone care au intrat în spațiul aerian național au fost doborâte.
Bilanțul mai arată că 44 de drone sau fragmente provenite de la acestea au fost identificate și neutralizate pe teritoriul României.
Cifrele evidențiază amploarea operațiunilor de monitorizare și intervenție necesare pentru protejarea teritoriului național, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței pot genera riscuri și pentru România.
Minele marine, un alt pericol în Marea Neagră
Pe lângă amenințările generate de drone, minele marine aflate în derivă reprezintă un risc pentru navigația din Marea Neagră.
Potrivit bilanțului prezentat de Ministerul Apărării Naționale, Forțele Navale Române au distrus nouă mine marine în zona economică exclusivă a României, de la începutul războiului din Ucraina.
La nivel regional, datele citate de minister indică 161 de mine marine neutralizate în zonele economice exclusive ale statelor riverane. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 133, au fost neutralizate în zona Ucrainei.
Prezența minelor în derivă complică activitățile de navigație și impune măsuri suplimentare de supraveghere și intervenție pentru protejarea rutelor maritime.
Bilanțul incidentelor de la începutul războiului din Ucraina
Riscurile de securitate de la granița României s-au acumulat de la declanșarea invaziei rusești în Ucraina. Potrivit datelor prezentate de MApN, în această perioadă au fost raportate 164 de atacuri în apropierea frontierei și 112 intervenții aeriene.
Autoritățile au consemnat, de asemenea, 54 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim. Șase drone au fost doborâte, iar alte 81 de drone sau fragmente au fost neutralizate pe teritoriul României, conform bilanțului ministerului.
Aceste incidente au determinat intensificarea măsurilor de supraveghere și apărare în zona de frontieră, în special în Dobrogea și în apropierea porturilor ucrainene de la Dunăre.
România își consolidează supravegherea spațiului aerian
Frecvența incidentelor arată importanța monitorizării permanente a spațiului aerian și maritim, precum și a capacității de reacție a structurilor militare.
În contextul războiului din Ucraina, România, stat membru NATO și UE, se confruntă cu riscuri generate de atacurile desfășurate în apropierea granițelor sale. Dronele care își abat traiectoria, pătrunderile neautorizate și fragmentele care ajung pe teritoriul național necesită intervenții rapide și coordonare între instituțiile responsabile.
Bilanțul prezentat de MApN confirmă că securitatea frontierei de est rămâne o prioritate, iar evoluția incidentelor din Marea Neagră și din apropierea Dunării continuă să froe atent monitorizată de autoritățile române.
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