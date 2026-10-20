Razie în Dolj: 34 de șoferi au rămas fără permis, iar amenzile au depășit 120.000 de lei

Polițiștii rutieri din Dolj au aplicat peste 430 de amenzi și au suspendat 34 de permise. Un șofer din Craiova a fost depistat cu 0,71 mg/l alcool în aerul expirat.
Polițiștii rutieri din județul Dolj au desfășurat, duminică și luni, acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor rutiere. În urma controalelor, oamenii legii au aplicat peste 430 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 120.000 de lei, iar 34 de conducători auto au rămas fără permis.
Verificările au vizat în special șoferii care depășesc limitele legale de viteză sau conduc sub influența alcoolului ori a altor substanțe. Polițiștii au urmărit, de asemenea, respectarea regulilor de circulație de către pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice.
Peste 430 de amenzi aplicate în Dolj
În urma acțiunilor desfășurate, polițiștii au aplicat peste 430 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 120.000 de lei.
Pentru abaterile constatate, 34 de șoferi au fost scoși din trafic, fiindu-le suspendat dreptul de a conduce pentru perioadele prevăzute de legislația în vigoare.
Totodată, polițiștii au oprit din circulație 10 autovehicule care prezentau deficiențe ce le făceau nesigure pentru traficul rutier. Certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor tehnice.
În timpul controalelor au fost constatate și patru infracțiuni la regimul rutier.
Șofer din Craiova, depistat cu 0,71 mg/l alcool în aerul expirat
Unul dintre cazurile constatate de polițiști a fost înregistrat luni, pe DN 65F, în afara municipiului Craiova.
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Craiova. Deoarece acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest.
Rezultatul a indicat 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, care urmează să fie înaintate Institutului de Medicină Legală pentru analize.
După primirea rezultatelor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Polițiștii continuă controalele pentru prevenirea accidentelor
Acțiunile desfășurate în județul Dolj fac parte din eforturile poliției rutiere de a reduce riscul producerii accidentelor și de a-i identifica pe participanții la trafic care încalcă regulile de circulație.
Controalele au vizat atât comportamentul șoferilor, în special viteza și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, cât și respectarea normelor de către pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete electrice.
Polițiștii le recomandă participanților la trafic să respecte legislația rutieră și să adopte un comportament preventiv, pentru a evita situațiile care pot pune în pericol propria siguranță și pe cea a celorlalți.