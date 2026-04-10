Prognoza meteo pe patru săptămâni: temperaturile cresc treptat în România. Ce anunță meteorologii ANM

Vești bune de la meteorologi: temperaturile încep să crească în România începând de săptămâna viitoare, potrivit prognozei actualizate transmise de Administrația Națională de Meteorologie. Încălzirea va debuta în regiunile intracarpatice, urmând să se extindă treptat către vestul și nord-vestul țării.

Săptămâna 13 - 20 aprilie: debutul încălzirii

În intervalul 13-20 aprilie 2026 , valorile termice vor fi ușor peste normal în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține apropiate de media perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare mai ales în nord-vest și în zonele intracarpatice, în timp ce în celelalte regiuni cantitățile de ploaie vor fi, în general, normale.

Săptămâna 20 - 27 aprilie: vreme mai caldă în vest

Pentru săptămâna 20-27 aprilie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în vestul și nord-vestul țării. În restul regiunilor, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei.

Regimul pluviometric va fi echilibrat, cu precipitații apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 27 aprilie - 4 mai: temperaturi peste medie în interiorul arcului carpatic

Sfârșitul lunii aprilie aduce o continuare a tendinței de încălzire, în special în regiunile intracarpatice, unde temperaturile medii vor depăși ușor valorile obișnuite.

În restul teritoriului, vremea va rămâne în limite normale, iar precipitațiile vor avea, în general, un regim apropiat de cel specific perioadei.

Săptămâna 4 - 11 mai: valori ușor peste normal în nord-vest

La începutul lunii mai, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât normalul în extremitatea de nord-vest a țării. În celelalte regiuni, mediile termice vor rămâne apropiate de cele specifice sezonului.

Cantitățile de precipitații vor fi, la nivel național, în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

Per ansamblu, prognoza indică o încălzire treptată a vremii, cu temperaturi care se apropie de normalul sezonier și episoade limitate de precipitații.