OPERAȚIUNEA JUPITER ZIUA 3: 267 DE PERCHEZIȚII ȘI 118 MANDATE DE ADUCERE. PREJUDICIUL, PESTE 61 DE MILIOANE DE LEI
OPERAȚIUNEA JUPITER ZIUA 3: 267 DE PERCHEZIȚII ȘI 118 MANDATE DE ADUCERE. PREJUDICIUL, PESTE 61 DE MILIOANE DE LEI
Forțele de ordine efectuează 267 de percheziții și au emis 118 mandate de aducere pentru audierea persoanelor vizate
Operațiunea JUPITER continuă, polițiștii și procurorii desfășurând acțiuni intense și în cea de-a treia zi. Forțele de ordine efectuează 267 de percheziții și au emis 118 mandate de aducere pentru audierea persoanelor vizate. Acțiunile sunt concentrate pe combaterea infracțiunilor economico-financiare. Conform estimărilor, prejudiciul total adus în dosarele instrumentate în cadrul operațiunii depășește suma de 61 de milioane de lei.
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, Operațiunea „JUPITER 4” continuă. În cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie 2025, se desfășoară 62 de acțiuni operative la nivel național, care includ 267 de percheziții domiciliare și punerea în executare a 118 mandate de aducere în mai multe județe ale țării, potriviti realitatea.net.
Obiectivul principal al activităților este identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale. Prejudiciul total reținut în dosarele instrumentate este estimat la o sumă considerabilă: 61.397.871 de lei și 476.700 euro.
Infracțiunile vizate
Dosarele investigate acoperă o gamă largă de infracțiuni, cu un accent deosebit pe sfera economico-financiară:
Evaziune fiscală și fraude cu produse accizabile (producere în afara antrepozitelor autorizate).
Infracțiuni contra patrimoniului și mediului, incluzând delapidare, contrabandă, contrafacere, bancrută frauduloasă, tăiere fără drept de arbori și gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase.
Infracțiuni de violență și abuz, cum ar fi șantaj, tâlhărie, furt calificat, mărturie mincinoasă, hărțuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Prioritatea Ministerului Public
Procurorii au subliniat că prevenirea și sancționarea infracțiunilor economico-financiare reprezintă o prioritate strategică. Aceste măsuri judiciare sunt menite să asigure recuperarea prejudiciilor și să mențină stabilitatea economică. Faptele ilicite din sfera fiscalității afectează grav echitatea fiscală și conferă avantaje nejustificate celor care încalcă legea, în detrimentul operatorilor economici corecți.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:03 - Miron Mitrea, despre varianta Delia Velculescu premier: „Partidele ar putea accepta”
- 11:05 - Eurovision 2026 | Piesa câștigătoare a fost produsă de un român
- 10:33 - Cod PORTOCALIU de ploi torențiale după temperaturile de vară. Cum va fi vremea azi?
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News