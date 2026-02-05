Legea împotriva femicidului, adoptată de senatori
Votul deputaților va fi decisiv
Cu majoritate de voturi, proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea femicidului a fost adoptat de senatori.
Între inițiatori, deputata liberală Alina Gorghiu a declarat că femeile din România mor din cauză că legile nu sunt aplicate, iar avertismentele sunt ignorate.
"În primul rând, definește juridic femicidul. N-aveam această definiție și cred că ne ajută foarte tare. În al doilea rând, obligă statul să colecteze informații, date publice, date clare privind violențele care preced femicidul. În al treilea rând, sunt protejați copiii rămași în urma unui femicid, recunoscându-i ca victime directe și agravând pedepsele atunci când aceste violențe au loc în prezența minorilor", a spus parlamentara, citată de Radio România Actualități.
Proiectul de legeî împotriva femicidului intră în dezbaterea deputaților, ale căror voturi vor fi decizionale.
"Este esenţial ca atunci când pun mâna pe telefon pentru a cere ajutor, fetele şi femeile să aibă încredere că primesc sprijin profesionist în cel mai scurt timp şi nu sunt plimbate de la o instituţie la alta, aşa cum, din păcate, s-a întâmplat", a transmis premierul Ilie Bolojan, în noiembrie 2025, de Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor.
În opinia sa, fiecare caz de femicid este un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenţei de gen, cerând instituţiilor statului să îşi schimbe urgent abordarea.
