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Actualitate· 1 min citire
Fetiță de 11 ani, la un pas de tragedie în Mamaia. A fost resuscitată și transportată de urgență la spital
Ambulanță
O fetiță în vârstă de 11 ani a fost la un pas să se înece, sâmbătă după-amiază, pe o plajă din stațiunea Mamaia. Copila a fost scoasă din apă în stare gravă, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.
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