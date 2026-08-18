Metrorex anunță soluția pentru plata datoriilor către Hidroelectrica

Metrorex a reacționat după informațiile potrivit cărora metroul din București ar putea rămâne fără energie electrică din cauza restanțelor către Hidroelectrica.
Compania care administrează transportul subteran din Capitală susține că a găsit o soluție pentru achitarea datoriilor și că efectuează în prezent plăți zilnice către furnizorul de energie.
Potrivit Metrorex, banii sunt achitați constant, astfel încât valoarea restanțelor să fie redusă treptat și, în final, obligațiile către Hidroelectrica să fie stinse.
Conducerea companiei precizează că, în acest moment, suma restantă este mai mică decât valoarea energiei consumate de Metrorex într-o lună obișnuită.
Situația a apărut după ce Hidroelectrica a transmis un preaviz privind posibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică, pe fondul facturilor neachitate. Potrivit documentelor transmise Ministerului Transporturilor, restanțele Metrorex depășeau 11,5 milioane de lei.
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a explicat că Metrorex consumă energie în valoare de aproximativ un milion de euro pe lună și că au existat restanțe acumulate în ultimele luni.
Oficialul a precizat însă că nu se pune, în acest moment, problema unei deconectări a metroului. Potrivit acestuia, discuțiile dintre Metrorex și Hidroelectrica vizează găsirea unei soluții pentru eșalonarea și achitarea datoriilor.
În paralel, Ministerul Transporturilor a extins verificările Corpului de Control la Metrorex, pentru a analiza modul în care sunt cheltuiți banii companiei și situația financiară a operatorului.
Metrorex subliniază că are un rol esențial în transportul public din București și zona metropolitană și că funcționarea metroului este importantă atât pentru mobilitatea locuitorilor, cât și pentru activitatea economică a Capitalei.
Compania transmite că va continua să efectueze plăți către Hidroelectrica pentru reducerea restanțelor și că situația este gestionată astfel încât serviciul de transport să poată continua în condiții normale.