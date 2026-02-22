După ce viscolul a făcut prăpăd în țară, meteorologii spun că ne așteptăm la o perioadă de ploi
Ploi anuntate de meteorologi
După furia albă care a îngenuncheat România, vremea se schimbă, dar rămâne la fel de aspră. În timp ce viscolul lasă locul unui regim pluvial în zonele joase, muntele rămâne sub asediul ninsorilor viscolite, menținând starea de alertă pentru următoarele zile.
Tabloul complet al acestui capriciu meteorologic și zonele cele mai expuse schimbărilor de temperatură au fost explicate, în detaliu, pentru REALITATEA PLUAS, de meteorologul de serviciu, Robert Manta.
„De la noapte trecem din ninsori la ploi. Vorbim de ploi în zona de vest, de nord-vest, chiar și de centru și de nord-est, astfel că zilele viitoare ne vor aduce o vreme apropiată de normal în zona de sud și de est a țării, cu maxime de 5-7 grade, în timp ce în partea de vest a țării vor fi maxime de peste 10 grade. În jumătatea de est a țării, în Moldova, Dobrogea, poate chiar și Muntenia, și inclusiv Capitala, vor mai fi oscilații termice, maxime ceva mai scăzute, temperaturi ușor negative noaptea, deci o vreme ceva mai capricioasă. Totuși, nu ne mai așteptăm la evenimente extreme în următoarele chiar 10 zile, iar precipitațiile care vor fi puține vor fi predominant ploi în zonele joase și mai ales ninsori la munte.”
