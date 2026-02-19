Angajați ai primăriei dintr-o comună doljeană, implicați într-un conflict
19 feb. 2026, 10:18
Scandal cu bâte într-un bar din Dolj chiar de ziua primarului!
Scandal cu bâte într-un bar din Dolj chiar de ziua primarului! Trei bărbați din localitatea Desa au ajuns de urgență la spital în urma violențelor. Scandalul ar fi pornit după ce unul dintre angajații Primăriei i-a cerut patronului localului să dea muzica mai tare.
Pentru că patronul barului a refuzat să dea muzica mai tare, bărbații au început să-l ia la bătaie cu bâte. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru lovire sau alte violențe.
Sursa: Realitatea de Dolj
