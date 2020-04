Un polițist din Craiova a ajuns la spital, marți seara, după un accident rutier care a avut loc la intersectia, în sens giratoriu, a străzile Caracal si Henry Coandă. Autospeciala în care acesta se afla a fost lovită de un alt autoturism, condus de o tânără în vârstă de 21 de ani.

Potrivit IPJ Dolj, șoferița nu a acordat prioritate mașinii de poliție.

„O tanara de 21 de ani, din Gogosu, in timp ce conducea un autoturism pe strada Potelu, din Craiova, la intersectia in sens giratoriu cu strazile Caracal si Henry Coanda, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei autospeciale de politie, care circula cu semnalele luminoase in functiune. In urma accidentului, un politist din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, fiind ranit usor”, anunță IPJ Dolj.

Pe numele tinerei a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto arhiva.