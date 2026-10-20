Percheziții în rândul unor lăutari din Gorj și Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală. Veniturile din spectacole, în vizorul anchetatorilor

Polițiștii au făcut 15 percheziții domiciliare în județele Gorj și Dolj, marți, 20 octombrie 2026, într-o anchetă care vizează presupuse fapte de evaziune fiscală.
Mai multe persoane care desfășoară activități artistice sunt vizate de cercetări, după ce anchetatorii au identificat suspiciuni privind nedeclararea unor venituri obținute din spectacole.
15 percheziții în Gorj și Dolj
Acțiunile au fost desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, în cadrul a patru dosare penale care vizează infracțiunea de evaziune fiscală.
Dintre cele 15 percheziții domiciliare, 14 au avut loc în județul Gorj, iar una în județul Dolj. Operațiunile au urmărit strângerea de probe pentru clarificarea activităților cercetate.
Anchetatorii verifică veniturile obținute din activități artistice
Potrivit cercetărilor preliminare, persoanele vizate ar fi omis să înregistreze, integral sau parțial, în contabilitatea firmelor pe care le administrau, veniturile obținute din prestații artistice.
Suspiciunile se referă la perioada 1 ianuarie 2022 – 30 august 2026. Anchetatorii verifică dacă veniturile nedeclarate ar fi fost ascunse cu scopul evitării obligațiilor fiscale.
Până în prezent, prejudiciul estimat în dosare nu a fost stabilit. Autoritățile precizează că acesta se află în curs de evaluare.
Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror
Investigațiile se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili întreaga activitate presupus infracțională și pentru a dispune măsurile legale care se impun.
Perchezițiile reprezintă o etapă a procesului penal și nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata cercetărilor.