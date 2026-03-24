Tenis: Jaqueline Cristian s-a oprit în optimile turneului de la Miami (WTA)

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, numărul cinci mondial, cu 6-4, 6-1, luni, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari.

Cristian (27 ani, 36 WTA), care a atins în Florida în premieră această fază la un turneu WTA 1.000, s-a înclinat după 68 de minute de joc.



Românca nu și-a creat nicio șansă de break în acest meci, în care a avut 4 ași și 3 duble greșeli, în timp ce Pegula (32 ani) a reușit 6 ași și a fructificat 4 din cele 13 mingi de break.



Singurul meci direct dintre cele două se disputase în 2023, în primul tur la Australian Open, americanca impunându-se categoric, cu 6-0, 6-1.



Jaqueline Cristian rămâne cu un cec de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA.



Sorana Cîrstea a fost învinsă în trei seturi de Coco Gauff, a patra favorită, cu 6-4, 3-6, 6-2.



În sferturile de finală s-au mai calificat, printre altele, Arina Sabalenka și Elena Rîbakina. Belarusa Sabalenka, liderul mondial la zi, a trecut în două seturi de chinezoaica Qinwen Zheng, cu 6-3, 6-4, urmând să joace în turul următor contra americancei Hailey Baptiste. Kazaha Rîbakina, numărul doi mondial și câștigătoarea titlului la Australian Open la începutul anului, a dispus cu 6-2, 6-2 de australianca Talia Gibson, iar în sferturi va da peste Pegula.



În alte meciuri, Belinda Bencic a învins-o pe Amanda Anisimova, a șasea favorită, cu 6-2, 6-2, în timp ce canadianca Victoria Mboko a trecut de rusoaica Mirra Andreeva cu 7-6 (7/4), 4-6, 6-0.



Rezultatele înregistrate luni în optimile de finală ale probei feminine de simplu la Miami Open (hard):

Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Qinwen Zheng (China/N.23) 6-3, 6-4

Hailey Baptiste (SUA) - Jelena Ostapenko (Letonia/N.25) 6-3, 6-4

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.3) - Talia Gibson (Australia) 6-2, 6-2

Jessica Pegula (SUA/N.5) - Jaqueline Cristian (România/N.34) 6-4, 6-1

Belinda Bencic (Elveția/N.12) - Amanda Anisimova (SUA/N.6) 6-2, 6-2

Coco Gauff (SUA/N.4) - Sorana Cîrstea (România) 6-4, 3-6, 6-2

Victoria Mboko (Canada/N.10) - Mirra Andreeva (Rusia/N.8) 7-6 (7/4), 4-6, 6-0

Karolina Muchova (Cehia/N.13) - Alexandra Eala (Filipine/N.31) 6-0, 6-2

