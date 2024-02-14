Rezultatele serii de marți din Liga Campionilor la fotbal

Manchester City, deținătoare titlului, s-a impus în deplasare, scor 3-1, în faţa danezilor de la FC Copenhaga, în manşa tur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.
Kevin De Bruyne, Bernardo Silva și Phil Foden au punctat pentru echipa lui Pep Guardiola, respectiv Mattsson pentru gazde. În celălalt meci disputat marți seară în această fază a competiției, Real Madrid a învins, tot în deplasare, scor 1-0, gruparea RB Leipzig.
Unicul gol al partidei a fost reușit de Brahim Diaz, în minutul 48 după o acțiune personală. Miercuri seara sunt programate al două partide. La Roma, Lazio o întâlnește pe Bayern Munchen iar în capitala Franței, Paris Saint-Germain începe dublă cu Real Sociedad. Ambele meciuri încep la ora 22.00.