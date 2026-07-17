Întâlnire de urgență la Cotroceni pentru legea salarizării, jalonul critic din PNRR

Negocierile pe marginea noii legi a salarizării intră în linie dreaptă. Reprezentanții partidelor pro-occidentale și ministrul interimar al Muncii participă astăzi la consultări de ultim moment convocate la Palatul Cotroceni, având ca miză îndeplinirea la termen a unui jalon cheie asumat în Planul Național de Redresare și Reziliență.
Reforma salariilor din sistemul bugetar intră în linie dreaptă. Reprezentanții partidelor de orientare pro-occidentală și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, participă vineri la o rundă de discuții decisive la Palatul Cotroceni. Întâlnirea, programată să înceapă la ora 12:00, este coordonată de consilierul prezidențial Radu Burnete, conform datelor oficiale transmise de Administrația Prezidențială.
Miza acestei reuniuni este uriașă: armonizarea textului legii salarizării unitare, proiect care reprezintă un jalon critic în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și de care depinde deblocarea fondurilor europene destinate României.
PNL și sindicatele caută consensul: Ce promite Ilie Bolojan
Discuțiile de la Cotroceni vin imediat după ce conducerea Partidului Național Liberal (PNL) a avut, în cursul zilei de joi, o întâlnire de lucru la sediul central cu liderii principalilor confederații sindicale din țară.
În cadrul dialogului privind noua lege a salarizării unitare în sectorul public, președintele PNL, Ilie Bolojan, a reafirmat poziția fermă a partidului:
Respectarea PNRR: Reforma salarizării este un angajament ferm în fața Comisiei Europene și o condiție obligatorie pentru ca țara noastră să poată accesa banii europeni.
Echitate și sustenabilitate: Scopul central al noului act normativ este eliminarea treptată a inechităților salariale din aparatul de stat, creând un sistem predictibil și sustenabil pentru buget.
Vot asumat în Parlament: Ilie Bolojan a garantat că senatorii și deputații PNL vor vota proiectul de lege în forma exactă agreată de România cu Executivul comunitar de la Bruxelles.
Modificările lui Dragoș Pîslaru și constrângerile impuse de Bruxelles
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a expus în cadrul discuțiilor ultimele modificări aduse textului legislativ. Aceste corecții au rezultat în urma consultărilor instituționale și a feedback-ului primit direct de la Comisia Europeană.
Principalele puncte explicate de ministru:
Ajustările post-dialog: Modul în care textul a fost calibrat pentru a răspunde solicitărilor partenerilor sociali și cerințelor europene.
Limite de buget dure: Constrângerile macroeconomice stricte pe care România trebuie să le respecte pentru a nu derapa de la ținta de deficit.
Filozofia proiectului: Menținerea principiilor de corectitudine și echilibru care au stat la baza scrierii acestei reforme.
Deznodământul consultărilor de astăzi de la Palatul Cotroceni va stabili dacă coaliția de guvernare și partidele pro-occidentale au un front comun pentru trecerea rapidă a legii prin Parlament, evitând astfel riscul blocării fondurilor PNRR.