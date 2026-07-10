Facebook și Instagram ar putea fi schimbate radical. UE cere eliminarea funcțiilor care îi țin pe utilizatori lipiți de ecran

Publicat 10 iul. 2026, 15:12 Sursă Realitatea.net

Uniunea Europeană acuză Meta că Facebook și Instagram sunt construite astfel încât să îi facă pe utilizatori să petreacă tot mai mult timp pe platforme. Comisia Europeană a formulat un nou set de acuzații împotriva companiei, în cadrul investigației deschise în baza Digital Services Act, regulamentul european privind serviciile digitale.

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