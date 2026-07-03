Advertising
Actualitate· 1 min citire
Frații Tate, din nou la DIICOT. Andrew Tate a ironizat anchetatorii după audieri: „Mi-au spus că sunt foarte chipeș”
Frații Tate
Andrew și Tristan Tate s-au prezentat din nou în fața procurorilor DIICOT, într-un dosar în care sunt acuzați că ar fi încercat să influențeze victime și martori pentru a-și schimba declarațiile sau pentru a nu mai colabora cu autoritățile.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:20Gestul lui Cristiano Ronaldo înaintea penalty-ului cu Croația a devenit viral. Ce cred fanii că a spus starul portughez
- 19:20Furtunile au făcut prăpăd în centrul și nordul țării. Brașovul, sub ape după o ploaie torențială
- 18:46Ciolacu îl compară pe Bolojan cu Firea în scandalul azilelor: „Ea a plecat nevinovată, el rămâne cu semnătura pe rapoarte”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News