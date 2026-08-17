Armata Română își adaptează sistemele pentru a face față dronelor. Peste 100, observate în apropierea graniței

Publicat 17 aug. 2026, 11:48 Sursă Realitatea.Net

Armata Română încearcă să folosească mai eficient echipamentele pe care le are deja pentru a detecta și doborî dronele care se apropie de spațiul aerian al țării. În ultimele zile au fost observate peste 100 de drone în apropierea României, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

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