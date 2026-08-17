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Spațiul aerian românesc, brăzdat de avioane militare turcești. Ce eveniment a avut loc

F-16 turcești. Foto: Profimedia

F-16 turcești. Foto: Profimedia

Realitatea de Craiova
Scris deRealitatea de Craiova
Publicat17 aug. 2026, 11:49
SursăAgerpres

Avioane ale Forțelor aeriene ale Turciei au luat parte săptămâna trecută la un exercițiu al Apărării aeriene și antirachetă integrate (IAMD) a NATO în spațiul aerian românesc, a informat duminică Ministerul Apărării al Turciei, transmite Anadolu.

Într-un comunicat publicat pe platforma turcă de social media NSosyal, ministerul afirmă că Forțele sale aeriene continuă să contribuie la apărarea integrată aeriană și antirachetă a NATO.

Exercițiul, care s-a desfășurat în ziua de 13 august, a implicat două avioane de luptă F-16, un avion E-7T de avertizare timpurie și control, precum și un avion KC-135R de realimentare în zbor.

Un exercițiu de antrenament de interceptare la viteză redusă a fost efectuat cu succes pentru prima dată în cadrul acestei activități, ce a fost întreprinsă în comun cu mijloace NATO.

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