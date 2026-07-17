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Sport· 1 min citire
Europa League: Universitatea Cluj, eliminată de Dinamo Kiev la penaltyuri
FOTO: Facebook / Universitatea Cluj
Publicat17 iul. 2026, 08:48
Sursărealitatea.net
Universitatea Cluj va întâlni formația norvegiană Brann în Conference League.
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