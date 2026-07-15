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Universitatea Cluj va juca la Sfântu Gheorghe în turul al doilea preliminar al cupelor europene

Universitatea Cluj-Napoca

Universitatea Cluj-Napoca

Scris deStoica Marian
Publicat15 iul. 2026, 10:45
Sursărealitatea.net

Universitatea Cluj va juca returul cu Dinamo Kiev, în Europa League.

Echipa de fotbal Universitatea Cluj va juca meciul de pe teren propriu din turul al doilea preliminar al cupelor europene la Sfântu Gheorghe, a anunțat clubul, marți seara, pe Facebook.

''FC Universitatea Cluj anunță că partida de pe teren propriu, din prima manșă a turului 2 preliminar al Europa League, se va disputa la Sfântu Gheorghe, pe Sepsi OSK Arena, joi, 23 iulie 2026, începând cu ora 20:00. Meciul nu a putut fi organizat pe Cluj Arena, unde au loc pregătiri pentru festivalul Untold'', precizează comunicatul.

''FC Universitatea Cluj a purtat negocieri cu organizatorii festivalului. Clubul nostru a propus ca partida să se dispute pe Cluj Arena în data de 22 iulie, în paralel cu lucrările pregătitoare pentru Untold. Din păcate, negocierile nu au avut rezultatul sperat de noi. Le mulțumim gazdelor de la Sepsi OSK pentru sprijinul acordat în vederea organizării partidei pe stadionul din Sfântu Gheorghe'', a transmis clubul.

''U'' Cluj a remizat cu Dinamo Kiev, 0-0, la Lublin, în prima manșă a turului întâi preliminar al Europa League. Manșa secundă se va disputa joi, pe Cluj Arena (20:30).

Dacă va trece de Dinamo Kiev, ''U'' Cluj va juca în turul al doilea preliminar cu formația greacă PAOK Salonic.

În cazul în care va fi eliminată de Dinamo Kiev, ''șepcile roșii'' vor juca în turul secund preliminar al Conference League cu echipa norvegiană SK Brann Bergen.

AGERPRES

 

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