Ministrul Sportului, „apostrofat” de Lia Olguța Vasilescu: „Voi, cei de la PNL, ați văruit măcar o lacră de gard în Craiova, în ultimii 30 de ani?”

Lia Olguța Vasilescu, fostul primar al Craiovei, îi recomandă ministrului Sportului și Tineretului, Ionuț Stroe, „să nu mai facă pe șeful”, asumându-și ceea ce se întâmplă pe linie sportivă în Bănie, ci să muncească. Totul vine după ce Stroe a spus, într-un interviu la o televiziune locală că „vrea performanță” și după ce acesta a trasat, indirect, sarcini pentru autoritățile locale și județene.

Lia Olguța Vasilescu a spus, într-un mesaj pe pagina de Facebook, că cei din PNL nu au făcut nimic, pentru Craiova mai ales, în ultimii 30 de ani."Ce tare! Un liberal își asumă întreaga bază sportivă din Craiova (stadion de fotbal, polivalentă, stadion de atletism) construită de PSD și trasează sarcini când să se termine stadionul de altetism. Se termină în două luni, că a avut grijă tot PSD de asta... Dar voi, cei de la PNL, ați văruit măcar o lacră de gard în Craiova, în ultimii 30 de ani? Spre știința individului care s-a proptit în scaun de ministru și crede că de acolo poate da ordine PSD, Craiova are deja bazin olimpic, în Parcul Acvatic... Ca să nu mai vorbim că nici nu știe de cine aparține bazinul Laguna Albastră măcar! La muncă, nu la cerșit voturi și la făcut pe șeful!", a declarat Lia Olguța Vasilescu.