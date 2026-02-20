Jocurile Olimpice. Cel mai bun rezultat din istorie pentru patinajul artistic
20 feb. 2026, 09:44
Actualizat: 20 feb. 2026, 09:44
Reprezentanta României, Julia Sauter, a concurat joi seară în proba de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, unde a obţinut cea mai bună performanţă a carierei şi cel mai bun rezultat pentru patinajul feminin românesc la Jocurile Olimpice, clasându-se pe locul 17.
Cu un program liber fără greșeală, patinatoarea legitimată la Corona Brașov a încheiat concursul cu 127,80 puncte la liber şi cu un record personal la total de 190,93 puncte, performanţă care i-a asigurat poziţia a 17-a în ierarhia olimpică.
Titlul a fost câştigat de americanca Alysa Liu, în vârstă de 20 de ani, cu un total de 226,79 puncte.
Pe locul al doilea s-a clasat japoneza Kaori Sakamoto, care a acumulat 224,90 puncte, în timp ce medalia de bronz a revenit conaţionalei sale, Ami Nakai, în vârstă de 17 ani, cu 219,16 puncte.
Citește și:
- 16:34 - Fost jucător la Farul și Steaua, mort în tragedia din Portul Midia. Mesaje de condoleanțe de la cele două cluburi
- 14:56 - Victorie categorică la FRF: Răzvan Burleanu obține al patrulea mandat cu 258 de voturi
- 13:39 - Tenis. Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, în turul 2 la Miami
- 13:37 - Baschet: U-BT Cluj s-a oprit în sferturile Euro Cup
