Fotbal: Istvan Kovacs va arbitra meciul Țara Galilor - Bosnia-Herțegovina, din barajul pentru CM 2026

Sursă: realitatea.net

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Țării Galilor și Bosniei-Herțegovina, de joi, din semifinalele play-off-ului de calificare la Cupa Mondială de fotbal 2026, a anunțat Federația Română de Fotbal, marți, pe site-ul său oficial.



Brigada condusă de Istvan Kovacs este completată de arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce germanul Tobias Stieler a fost delegat ca al patrulea arbitru. Olandezul Dennis Higler va oficia din camera VAR.



Partida se va disputa pe Cardiff City Stadium, joi 26 martie, de la ora 21:45, iar câștigătoarea acestei semifinale va juca împotriva Italiei sau Irlandei de Nord pentru un loc la turneul final din această vară, din SUA, Canada și Mexic.

AGERPRES