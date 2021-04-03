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Sport· 1 min citire
Fost viceprimar, numit şef la SCM Craiova
3 apr. 2021, 09:24
Fost viceprimar, numit şef la SCM Craiova
Articol scris de Scris de Ionut Jifcu
În vârstă de 44 de ani, Cosman este fost sportiv de performanţă
Adrian Cosman, fostul viceprimar al municipiului Craiova, a fost numit în funcţia de director al Sport Club Municipal (SCM), în locul lui Nicolae Pascu.
Cosman a mai fost vicperimar al Craiova, director comercial al Salubritate Craiova, dar şi administrator al Sălii Polivalente şi al Centrului Multifunţional.
În vârstă de 44 de ani, Cosman este fost sportiv de performanţă, multiplu câştigător al campionaltului naţional de Handbal şi al cupei.
Sursa: Realitatea de Dolj
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