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Final de eră pentru Lionel Messi. Starul argentinian și-a anunțat retragerea din națională

Final de eră pentru Lionel Messi. Starul argentinian și-a anunțat retragerea din națională

Final de eră pentru Lionel Messi. Starul argentinian și-a anunțat retragerea din națională

Scris deIonuț Nichita
Publicat31 aug. 2026, 18:48
Actualizat31 aug. 2026, 19:21

Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, și-a anunțat luni retragerea din echipa națională a Argentinei, la scurt timp după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de campioana mondială în fața Spaniei.

Starul argentinian a făcut anunțul într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. El a explicat că a reflectat îndelung înainte să ia decizia și că despărțirea de echipa națională îl afectează profund.

Messi a transmis că a dat totul pentru tricoul Argentinei de-a lungul carierei și că este mândru de trofeele și momentele construite alături de colegii săi.

Ultimul capitol, după finala pierdută

Argentina a ajuns până în finala Cupei Mondiale din 2026, unde a întâlnit Spania. Europenii s-au impus cu 1-0, iar Messi a disputat 120 de minute în partida pentru trofeu.

Înaintea turneului, existau deja întrebări legate de viitorul său la națională. Președintele Federației Argentiniene de Fotbal declarase că decizia îi aparține exclusiv lui Messi.

Un nou început pentru Argentina

Messi a subliniat că generația tânără care vine din urmă merită să primească șansa de a reprezenta Argentina.

Fotbalistul nu își încheie cariera sportivă, ci doar aventura la echipa națională. El va continua să joace la nivel de club, în timp ce naționala Argentinei va trebui să pregătească o nouă etapă fără cel mai important jucător al ultimei generații.

Un palmares istoric

Messi a condus Argentina spre câștigarea Cupei Mondiale din 2022 și a devenit una dintre figurile centrale ale fotbalului argentinian. Retragerea sa marchează finalul unei perioade în care naționala a obținut cele mai importante trofee ale ultimilor ani.

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