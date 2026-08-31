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SuperLiga, etapa 7: FCSB – UTA Arad, scor 1-3

FCSB a fost învinsă de UTA Foto: Facebook | SuperLiga

FCSB a fost învinsă de UTA Foto: Facebook | SuperLiga

Scris deStoica Marian
Publicat31 aug. 2026, 08:28
Sursărealitatea.net

UTA Arad a învins FCSB duminică seară, scor 3-1, în etapa a șaptea a SuperLigii.

La Târgoviște, FCSB a avut primele ocazii ale partidei, prin Cisotti și Miculescu, însă oaspeții au deschis scorul. Marius Coman a înscris din careu, după o pasă a lui Papeau.

UTA și-a păstrat avantajul până la pauză, după ce portarul Târnovanu a respins șutul lui Alin Roman.

FCSB a egalat în minutul 49. Stoian a marcat din pasa lui Miculescu, dar scorul a rămas egal numai 5 minute.

Hakim Abdallah a readus-o pe UTA în avantaj în minutul 54, iar Marius Coman a stabilit rezultatul final în minutul 78, reușind al doilea său gol al meciului.

Formația bucureșteană a încheiat partida în inferioritate numerică, după accidentarea lui Politic din minutul 83. FCSB efectuase deja toate schimbările.

În urma acestei înfrângeri, a doua consecutivă, FCSB se află pe locul al patrulea, cu 11 puncte.

UTA a obținut prima victorie a sezonului și ocupă poziția a 14-a, cu 6 puncte.

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