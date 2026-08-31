Bulgaria a scumpit vinieta. Cât plătesc românii care merg cu mașina spre Grecia

Românii care merg cu mașina în Bulgaria sau tranzitează țara spre Grecia și Turcia plătesc mai mult pentru utilizarea drumurilor taxate. De la 1 august 2026, Bulgaria a majorat cu aproximativ 30% tarifele pentru vinietele electronice destinate vehiculelor de până la 3,5 tone.
Cea mai utilizată variantă de turiști este vinieta pentru șapte zile, al cărei preț a crescut de la 7,67 euro la 10 euro.
Noile tarife sunt:
1 zi: 5,30 euro
Weekend: 6,60 euro
7 zile: 10 euro
1 lună: 19,90 euro
3 luni: 35,90 euro
1 an: 64,50 euro
Vinieta de weekend este valabilă de vineri, de la ora 12:00, până duminică, la ora 23:59. Pentru o vacanță de până la o săptămână, varianta de 7 zile costă 10 euro.
Cine trebuie să plătească
Taxa se aplică vehiculelor cu masa totală de până la 3,5 tone, inclusiv anumitor autorulote. Vinieta este electronică și este asociată numărului de înmatriculare, astfel că șoferii nu mai primesc și nu trebuie să lipească un autocolant pe parbriz.
Important pentru cei care aleg drumuri secundare: vinieta nu este necesară doar pe autostrăzi. Mai multe drumuri naționale fac parte din rețeaua taxată, astfel că ocolirea autostrăzii nu înseamnă automat evitarea taxei.
Amenzi pentru cei fără vinietă
Șoferii care circulă fără o vinietă valabilă riscă plata unei taxe compensatorii. Pentru vehiculele de până la 3,5 tone, aceasta a crescut la 46,50 euro, de la 35,79 euro.
Controlul se face electronic, iar sistemul verifică numărul de înmatriculare și existența unei viniete valabile.
De unde poate fi cumpărată
Vinieta poate fi achiziționată online prin platforma oficială BG Toll, prin aplicația mobilă sau de la terminalele puse la dispoziție de autorități.
Șoferii pot cumpăra vinieta cu până la 30 de zile înainte de călătorie și pot selecta data de la care aceasta devine valabilă. Datele mașinii trebuie verificate cu atenție înainte de plată, deoarece o eroare privind numărul de înmatriculare poate crea probleme la control.
Bulgaria folosește banii pentru infrastructură
Autoritățile bulgare susțin că veniturile suplimentare vor fi folosite pentru întreținerea și modernizarea drumurilor, îmbunătățirea marcajelor și a sistemelor de iluminat, dar și pentru creșterea siguranței rutiere.
Guvernul estimează că noile tarife vor aduce peste 20 de milioane de euro suplimentar în 2026 și peste 48 de milioane de euro anual în anii următori.