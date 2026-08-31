Câți aleși își pierd mandatul după intrarea în vigoare a Legii integrităţii. ANI a făcut bilanțul

Peste 50 de persoane aflate în situații de incompatibilitate, conflict de interese sau avere nejustificată ar urma să își piardă mandatul, funcția ori demnitatea publică, după intrarea în vigoare a Legii 180/2026. Agenția Națională de Integritate anunță că a început procedurile pentru aplicarea noilor prevederi și că va verifica inclusiv dacă încetarea funcțiilor are loc efectiv.

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