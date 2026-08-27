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Emoții pentru Universitatea Craiova: Cu cine ar putea juca în Europa dacă trece de Ararat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Craiova
Scris de Realitatea de Craiova Publicat: 27 aug. 2026, 12:45

Urnele de la Nyon aduc adversari de foc sau surprize accesibile pentru echipa din Bănie în turul următor al competiției

Universitatea Craiova se pregătește pentru o nouă provocare europeană, iar fanii așteaptă cu sufletul la gură tragerea la sorți care va decide viitoarea adversară a echipei. Calificarea în faza următoare a competiției continentale vine la pachet cu emoții majore, deoarece urnele de la Nyon sunt pline de formații puternice, dar și de echipe considerate mai accesibile, care ar putea facilita drumul oltenilor către grupe.

Calcule și posibili oponenți pentru olteni

În funcție de coeficientul UEFA și de repartizarea în urne, trupa din Bănie ar putea da peste adversari de calibru, proveniți din campionate de top ale Europei. Printre posibilii oponenți se numără echipe cu bugete impresionante și experiență vastă în competițiile continentale, ceea ce ar transforma o eventuală „dublă” într-un adevărat test de maturitate pentru jucătorii alb-albaștri. Pe de altă parte, norocul ar putea surâde Universității Craiova, aducând în cale o formație dintr-un campionat mai slab cotat, oferind astfel o șansă imensă pentru avansarea mult dorită în turul următor.

Conducerea clubului și staff-ul tehnic analizează deja scenariile posibile, conștienți fiind că fiecare meci la acest nivel necesită o pregătire tactică exemplară și o concentrare maximă. Indiferent de numele adversarului care va fi extras din urne, obiectivul principal al oltenilor rămâne neschimbat: o calificare spectaculoasă în faza superioară a competiției, care să aducă satisfacție zecilor de mii de suporteri și prestigiu fotbalului românesc.

Pe baza rezultatelor înregistrate în prima manșă a play-off-ului și a echipelor care pornesc cu prima șansă la calificare, configurația estimativă a celor patru urne este următoarea:

Urna 1: Bayer Leverkusen, Benfica Lisabona, Juventus Torino, AC Milan, Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marseille;

Urna 2: Ferencvaros, Union St. Gilloise, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Celtic Glasgow, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht, Sturm Graz;

Urna 3: Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, NK Celje, Jagiellonia Bialystok, Celta Vigo, Hoffenheim, Beșiktaș;

Urna 4: Universitatea Craiova (dacă se califică) / Torreense, Steaua Roșie Belgrad, Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, St. Truiden, OFI Creta, Lillestrom, Levski Sofia.

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