Guvernul a aprobat procedura pentru desemnarea candidatului României la funcţia de judecător CJUE

Publicat 27 aug. 2026, 13:41 Sursă realitatea.net

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, procedura pentru desemnarea candidatului României la funcţia de judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), având în vedere că pe 6 octombrie expiră mandatul actualului judecător român.

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