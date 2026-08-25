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Sport· 1 min citire
Daniel Oprița rămâne la Steaua. Telenovela demisiei s-a încheiat oficial
Daniel Oprița
Antrenorul a anunțat că pleacă după remiza cu Dumbrăvița, dar clubul l-a convins să continue
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