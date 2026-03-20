Duel românesc în sferturile de finală din Conference League

AEK Atena și Rayo Vallecano s-au calificat în sferturile de finală ale Conference League la fotbal, deși au pierdut pe teren propriu meciurile din manșa secundă a optimilor.

Istvan Kovacs a dat două penalty-uri în AS Roma – Bologna 3-4, scrie Realitatea Sportivă.

Formaţia spaniolă Rayo Vallecano, cu Andrei Raţiu integralist, a fost învinsă acasă de echipa turcă Samsunspor, scor 1-0, dar s-a calificat în sferturile Conference League. Rayo se impuse în tur cu 3-1.

La rândul ei, AEK Atena, la care Răzvan Marin a jucat tot meciul, s-a calificat în sferturi, deși a pierdut acasă în fața lui Celje. Formația greacă a jucat la adăpostul victoriei concludentre din tur, 4-0.

În Europa League, Bologna a învins AS Roma, pe terenul acesteia, cu 4-3, după prelungiri, şi s-a calificat în sferturile de finală. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs, care a dat două penalty-uri.

Programul sferturilor din Europa League: Sporting Braga – Betis, SC Freiburg – Celta Vigo, FC Porto – Nottingham Forrest și Bologna – Aston Villa.

Programul sferturilor din Conference League: Şahtior – AZ Alkmaar, Crystal Palace – Fiorentina, Rayo Vallecano – AEK Atena și FSV Mainz – Strasbourg.