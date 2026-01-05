Advertising
Social· 2 min citire
Un oraș european a devenit preferatul turiștilor români. Restaurantele si ștrandurile au ajuns să aibă meniuri în limba română
Un oraș european a devenit preferatul turiștilor români. Restaurantele si ștrandurile au ajuns să aibă meniuri în limba română
Primele zile din 2026 i-au găsit pe mulți români în afara țării
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:16Piața păcănelelor se restrânge puternic în România, dar industria generează în continuare miliarde
- 19:57Curtea de Apel blochează, pentru moment, suspendarea permiselor pentru șoferii cu amenzi neplătite
- 18:20Ce s-a întâmplat la primele antrenamente dintre David Popovici și Pan Zhanle: „S-au studiat reciproc”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Craiova și pe Google News