Un oraș european a devenit preferatul turiștilor români. Restaurantele si ștrandurile au ajuns să aibă meniuri în limba română

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Primele zile din 2026 i-au găsit pe mulți români în afara țării, iar pentru cei din vestul României a devenit deja obișnuință să treacă granița și să își petreacă vacanța în Ungaria. Odată cu intrarea României în spațiul Schengen, aceste deplasări au devenit și mai accesibile, potrivit realitatea.net.