Sindicatele anunță proteste cu sute de mii de oameni, în luna aprilie, și acuză guvernul Bolojan că refuză dialogul social

Sindicatele pregătesc un protest cu 200 de mii de oameni în fața Palatului Victoria la finalul lunii aprilie. Acestea transmit că legea bugetului este o lege a genocidului, iar românii sunt din nou sacrificați de stat prin taxe, impozite și venituri înghețate.

Confederațiile sindicale au decis anularea protestului programat pentru 17 martie, acuzând Guvernul că evită dialogul real cu reprezentanții angajaților. „Executivul eludează procedura și nu invită sindicatele la masa negocierilor”, a transmis SCMD într-un comunicat.

Liderii sindicali susțin că actuala majoritate parlamentară va adopta „pe repede înainte” legea bugetului, în ciuda criticilor. „Miniștrii au votat fără ezitare o lege care afectează economia și statul român”, afirmă Mircea Dogaru, președintele SCMD.

În locul protestului de marți, sindicatele pregătesc o mobilizare masivă la finalul lunii aprilie, în Piața Victoriei. „Ne pregătim să aducem peste 200.000 de oameni la București. Guvernul va fi obligat să accepte dialogul sau să plece acasă”, a declarat Dogaru.

SCMD își justifică strategia prin necesitatea unei acțiuni unitare și puternice. „Nu risipim forțele. Este vorba despre dreptul legitim la viață personală și statală”, se arată în mesajul organizației.