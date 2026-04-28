Companiile aeriene vor să plătească mai puțin pasagerilor cu zboruri anulate

Criza combustibilului, folosită ca argument.

Marile companii aeriene europene profită de criza prețurilor la combustibilul pentru avioane pentru a face presiuni asupra autorităților din Regatul Unit și Bruxelles să renunțe la o serie de reglementări, inclusiv planurile care ar obliga transportatorii să permită pasagerilor două bagaje de mână gratuite la fiecare zbor și regulile privind compensațiile pentru zboruri anulate, potrivit Financial Times.

Grupurile de lobby din industrie îi presează pe politicieni să abandoneze măsuri împotriva cărora s-au luptat de ani de zile, susținând că prețurile la carburant s-au dublat în ultimele săptămâni, iar regulile actuale îi dezavantajează față de concurenții din afara UE și Marii Britanii.

Reacții din industrie

Jozsef Varadi, directorul executiv al Wizz Air, a fost printre cei mai vocali. „Nu am început un război în Iran. Deci de ce trebuie să suport eu consecințele acestui lucru?", a declarat acesta, cerând guvernelor să renunțe la regulile care obligă companiile aeriene să plătească despăgubiri pasagerilor atunci când lipsa de combustibil împiedică operarea zborurilor. El a adăugat că multe dintre regulile impuse industriei sunt „motivate politic".

EasyJet a anunțat deja că va înregistra pierderi mai mari decât se anticipase în lunile de primăvară, Lufthansa a anulat 20.000 de zboruri din cauza costurilor ridicate, iar Virgin Atlantic a avertizat că va avea dificultăți în a obține profit în acest an.

Ce cer companiile aeriene

Printre solicitările industriei se numără:

Renunțarea la planurile Parlamentului European de a impune al doilea bagaj de mână gratuit, pe care transportatorii low-cost îl consideră incompatibil cu modelul lor de afaceri

Modificarea regulilor privind compensațiile pentru pasagerii zborurilor anulate

Suspendarea temporară a obligației „antitankering", care interzice alimentarea cu combustibil mai ieftin înainte de intrarea în regiune

Relaxarea regulilor privind sloturile orare din aeroporturi, care impun companiile aeriene să zboare sau să riște pierderea slotului

Ourania Georgoutsakou, șefa grupului industrial Airlines 4 Europe, a cerut săptămâna trecută „suspendarea temporară a obligației antitankering cât mai curând posibil", menționând că au trecut peste 50 de zile de la declanșarea conflictului și că sunt necesare „ajustări temporare ale regulilor UE".

Reacții oficiale

Guvernul britanic a făcut deja un pas, anunțând că va permite companiilor aeriene să solicite scutire de la regula „folosește-l sau îl pierzi" pentru sloturile orare dacă deficitul de combustibil le împiedică să zboare, astfel încât să se poată concentra pe minimizarea perturbărilor pentru pasageri.

La Bruxelles, factorii de decizie sunt însă reticenți să rescrie legislația. Totuși, state membre precum Portugalia și-au exprimat îngrijorarea față de impactul prețurilor ridicate la carburant asupra sectorului turistic.