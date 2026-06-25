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Seism puternic de 7,2 în nordul Japoniei. Unele trenuri de mare viteză au fost suspendate
Seism puternic în Japonia
Publicat25 iun. 2026, 08:40
Sursărealitatea.net
Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 s-a produs joi în Oceanul Pacific, în largul coastei de nord a Japoniei. Deși seismul a determinat suspendarea unor trenuri de mare viteză, autoritățile au transmis că nu există risc de tsunami. Până în prezent, nu există informații privind victime sau pagube majore.
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