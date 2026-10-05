Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus

Tania Turtureanu, una dintre vocile apreciate ale muzicii, este invitata unui nou episod al podcastului REALITATEA - Ceva-n PLUS, difuzat în premieră la Realitatea Plus.
Artista vorbește despre începuturile pasiunii sale pentru muzică și despre influența pe care mama sa a avut-o asupra parcursului său artistic. Tania Turtureanu povestește că dragostea pentru muzică și poezie s-a născut încă din copilărie, inspirată de mama sa, care și-a dorit, la rândul ei, să devină cântăreață.
„Mama cânta întotdeauna pentru că, am aflat mai târziu, mama și-a dorit să fie cântăreață, și-a dorit foarte mult. Ea a scris versuri, poezii, de la ea m-am îndrăgostit de poezie, de la ea am preluat talentul” ,mărturisește Tania Turtureanu.
Cum a început, de fapt, povestea ei de dragoste cu muzica și ce rol a avut familia în formarea artistei, aflați în noul episod REALITATEA - Ceva-n PLUS.
Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 9 octombrie, de la ora 15:00.