Pensiile din iunie vor veni cu întârzire din cauza sărbătorilor legale

Milioane de pensionari din România vor primi pensiile din iunie 2026 mai târziu decât în mod obișnuit, după ce începutul lunii este afectat de mai multe zile libere legale care modifică întregul calendar de plată.

Decizia vizează în special distribuirea pensiilor prin Poșta Română, în timp ce plata pe card rămâne neschimbată.

Poșta Română începe distribuirea pensiilor abia din 2 iunie

În mod normal, pensiile livrate prin intermediul Poșta Română ajung la beneficiari chiar din prima zi a lunii. În iunie 2026, însă, acest lucru nu va mai fi posibil.

Motivul îl reprezintă minivacanța legală de la începutul lunii, care include ziua de 1 iunie, sărbătorită atât ca Ziua Copilului, cât și ca a doua zi de Rusalii.

Astfel, distribuirea pensiilor la domiciliu va începe pe 2 iunie și se va desfășura etapizat până pe 15 iunie 2026, în funcție de zone și rute poștale.

Modificarea îi afectează în special pe pensionarii care primesc banii în numerar, direct de la factorii poștali.

Plata pe card rămâne neschimbată

Pentru cei care au ales varianta viramentului bancar, calendarul nu suferă modificări.

Conform datelor actuale, pensiile vor fi transferate în conturi pe 12 iunie 2026, la fel ca în lunile obișnuite.

În prezent, aproximativ 2,5 milioane de pensionari din România folosesc sistemul de plată pe card, iar în mod obișnuit sumele ajung în conturi încă din primele ore ale dimineții.

De ce se modifică programul din iunie 2026

Schimbarea de calendar vine ca urmare a suprapunerii mai multor zile nelucrătoare la începutul lunii iunie.

Ziua de 1 iunie este liberă legală, iar în 2026 coincide cu perioada de Rusalii, ceea ce determină suspendarea sau limitarea activității în instituțiile publice, inclusiv la bancă și în sistemul poștal.

Autoritățile susțin că este vorba doar despre o ajustare temporară a programului și că toate drepturile pensionarilor vor fi respectate integral.

Pensionarii din străinătate primesc banii în a doua parte a lunii

Pentru românii care locuiesc în afara țării, transferurile pensiilor sunt programate în jurul datei de 20 iunie 2026.

Data exactă poate varia în funcție de procesarea bancară internațională și de timpii de transfer ai instituțiilor financiare implicate.

Ce trebuie să știe pensionarii

Autoritățile recomandă pensionarilor să urmărească intervalele oficiale de plată și să nu se îngrijoreze dacă pensiile nu sunt livrate chiar din primele zile ale lunii.

În situațiile în care livrarea la domiciliu nu poate fi realizată, sumele pot fi ridicate ulterior de la oficiile poștale, conform procedurilor obișnuite.