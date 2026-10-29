Femeie de 51 de ani, găsită moartă în Dolj. Concubinul ei a fost arestat preventiv

O femeie de 51 de ani a fost găsită moartă în comuna Carpen, Dolj. Concubinul său, suspectat de omor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
O femeie în vârstă de 51 de ani a fost găsită fără viață în locuința sa din comuna Carpen, județul Dolj. Anchetatorii suspectează că aceasta ar fi murit în urma unei agresiuni comise de partenerul său, un bărbat de 50 de ani. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor asupra unui membru de familie, potrivit Realitatea.NET
O vecină a alertat Poliția
Cazul a ieșit la iveală în dimineața zilei de 26 octombrie, când o femeie din comuna Carpen a anunțat polițiștii că vecina sa a decedat.
Echipajele ajunse la fața locului au identificat trupul neînsuflețit al femeii de 51 de ani. În urma verificărilor, oamenii legii au observat leziuni la nivelul capului și al corpului, existând suspiciuni că victima ar fi fost agresată fizic.
Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Pentru stabilirea cauzei exacte a decesului a fost dispusă și o expertiză medico-legală.
Femeia ar fi fost lovită în urma unui conflict
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, agresiunea ar fi avut loc în seara zilei de 25 octombrie, în intervalul orar 18:00–19:00, în locuința comună a celor doi.
În urma unui conflict spontan, bărbatul ar fi lovit-o în mod repetat pe femeie cu pumnii și picioarele, în zona feței, a toracelui și a abdomenului. Conform cercetărilor, loviturile ar fi provocat decesul victimei.
Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
După administrarea probelor, procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, sub acuzația de omor asupra unui membru de familie.
Ulterior, acesta a fost prezentat Tribunalului Dolj, care a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a murit femeia. Suspectul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.