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Elevii români, medaliați cu argint şi bronz la Olimpiada Internaţională de Geografie
Foto: Facebook | Ministerul Educației
Publicat17 aug. 2026, 10:04
Sursărealitatea.net
Elevii câştigători învață la licee din Iaşi, Bucureşti, Zalău şi Arad.
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