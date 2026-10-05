Doi șoferi răniți într-un accident pe DN 6, în Dolj

Un bărbat din Craiova ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie din comuna Leu.
Doi șoferi au fost răniți luni într-un accident rutier produs pe DN 6, în afara localității Leu, județul Dolj.
Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, un bărbat în vârstă de 56 de ani, din Craiova, conducea un autoturism din direcția Craiova spre Leu. Din cauze care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, acesta ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu mașina condusă de o femeie de 47 de ani, din comuna Leu.
Ambii conducători auto au ajuns la spital
În urma impactului, cei doi șoferi au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital, fiind conștienți și cooperanți.
Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.